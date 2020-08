Oggi (18/08) nel mio intervento in aula del Senato ho chiesto al sen. Salvini, cosa intende fare e come pensa di muoversi con i leghisti lucani “furbetti”. Sulla stampa leggiamo di ben due assessori della giunta leghista del comune di Potenza che hanno ottenuto i 6... -->continua

Il Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia Basilicata tramite una nota stampa comunica di non aver fatto istanza per l'ottenimento dei contributi regionale o nazionale collegati al pandemia di Covid-19 o ad altri aiuti o contributi. Di seguito la nota -->continua