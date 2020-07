''Esprimo la mia personale solidarietà', e quella di tutto il coordinamento di Forza Italia giovani Basilicata, al Senatore e Commissario regionale di Forza Italia Basilicata Giuseppe Moles per la lettera di minacce a lui recapitata. Si tratta infatti, di vili intimidazioni che non fanno altro che alimentare ed esacerbare un clima avvelenato, che non deve in nessun modo alterare ed inficiare il dibattito democratico e propositivo all'interno delle istituzioni del nostro Paese.

Conscio che quanto accaduto non andrà minimamente a scalfire l'egregio operato in seno a Palazzo Madama del nostro Senatore, vogliamo porgere a lui il nostro calaroso abbraccio, riaffermando ancora una volta la nostra ferma vicinanza alle sue battaglie di libertà.



Nicola Padula commissario regionale Forza Italia Giovani Basilicata