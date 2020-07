La vicenda di alcuni migranti positivi al tampone in Basilicata ha ingenerato comprensibili preoccupazioni, paure anche queste assolutamente legittime, ma anche una sorta di sommovimento non spontaneo da parte di chi non si fa certo scrupoli a strumentalizzare... -->continua

23/07/2020 - Trasporto scolastico, Merra: 'Garantire la massima sicurezza'

“Già da tempo stiamo lavorando per consentire la ripartenza delle scuole in sicurezza a settembre, soprattutto per quanto concerne il settore dei trasporti. È fondamentale che venga data a livello nazionale una linea guida unitaria, poiché tale aspetto non può...-->continua