“Il settore turistico-ricettivo rappresenta una delle più importanti voci nell'economia della Basilicata e l'area del Metapontino risulta essere uno dei maggiori centri turistici dell'intera regione, grazie alle sue spiagge incontaminate e alla sua vicinanza con la città di Matera, patrimonio mondiale dell'Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019.

Il porto turistico di Marinagri, fiore all’occhiello del turismo nel territorio lucano, non ha mai visto la luce a causa delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto e da cui ne è uscito completamente assolto, bloccando però di fatto il completamento dell’opera. Nel maggio di quest’anno, il tribunale di Matera ha stabilito il fallimento della società Marinagri SPA, nonostante il Decreto Liquidità imponga l’impossibilità di tale procedura in questo momento di grave crisi economica post Covid-19. Non possiamo stare a guardare e non possiamo permettere che, un’opera così importante per il rilancio del turismo nel territorio rimanga incompleta”.

Lo rimarca il deputato e presidente di Popolo Protagonista, Gianluca Rospi, che aggiunge: “È proprio per questo che ho interrogato il Mise sulla vicenda, il quale si è reso disponibile ad attivare un tavolo tecnico istituzionale con tutte le parti interessate per cercare una soluzione concreta e valida. Nel frattempo seguirò la vicenda affinché si riesca nel più breve tempo possibile ad attivare il tavolo tecnico, per tutelare le imprese coinvolte, il porto turistico, la costa di Policoro e tutte le realtà connesse”.



On. Gianluca Rospi