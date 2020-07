“Nelle ultime ore è risultato positivo al Covid-19 un nostro concittadino rientrato dal Kazakistan.

Vorrei far giungere a tutti voi compaesani un messaggio di tranquillità, poiché la situazione è pienamente sotto controllo.

Il concittadino risultato positivo, arrivato lo scorso 5 luglio a Castelluccio Inferiore, ha infatti come da protocollo normativo vigente, comunicato tempestivamente la sua presenza in Basilicata alle autorità sanitarie che hanno immediatamente attivato le opportune attività di controllo. Il nostro concittadino si è recato da solo e con un proprio mezzo, dall’aeroporto di Roma a Castelluccio, dove ha osservato la quarantena fiduciaria lontano dalla propria famiglia.

Oggi lui si trova ad osservare la quarantena obbligatoria che durerà fino a quando non risulterà negativo ai prossimi controlli sanitari.

Auguro a lui a nome dell’Amministrazione Comunale, i nostri auguri affinché tutto possa presto essere risolto e possa riabbracciare finalmente la sua famiglia.

Ciò che sta avvenendo in queste ore ci deve far riflettere su quanto l’emergenza sanitaria non sia ancora terminata e su quanto sia necessario continuare ad essere prudenti mantenendo il distanziamento sociale ed indossando le mascherine nei pubblici esercizi.

Ci complimentiamo infine per l’atteggiamento dimostrato dal nostro concittadino nell’aver rispettato tutti i protocolli imposti, deve essere questo un esempio per tutti al fine di evitare il propagarsi del contagio. Non dobbiamo abbassare la guardia”.



Il Sindaco

Paolo Francesco Campanella