''Mai come in questo periodo così particolare e preoccupante, parlare di strutture che si occupano dei mille problemi degli anziani che soffrono e sono sempre più a disagio, diventa prioritario. Occorre portare loro un conforto, perché possano vivere la vita lieti e sereni, senza sentirsi scomodi. Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale. Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza memoria.

Le nuove linee guida dell'Oms sulla cura integrata per le persone anziane suggeriscono che i servizi basati sulla comunità possono aiutare a prevenire, rallentare o invertire i declini delle capacità fisiche e mentali tra le persone anziane. Le linee guida invitano anche chi fornisce assistenza sanitaria e sociale a coordinare i servizi sulle esigenze degli anziani attraverso approcci come piani di valutazione e cura completi.

Ed è per questo che voglio sottolineare la validità del centro di lungodegenza riabilitativa del presidio ospedaliero di Chiaromonte (PZ) . E’ un centro attivo dove gli anziani si sentono “a casa loro”. Dove la dedizione del personale ospedaliero è a 360° gradi. Dove il Covid 19 non è entrato perché gli Alert sono stati tutti controllati con dedizione e premura. Dove i piani individualizzati di terapia e recupero sono basati sulle reali esigenze degli anziani a tutto campo. Senza mai trascurare la sfera emotiva e affettiva. In questo senso il centro di lungodegenza riabilitativa di Chiaromonte è particolarmente indicato perché fornisce un sostegno importante anche da questo punto di vista, dando un sollievo concreto alle famiglie dei pazienti. Dove la natura fa ancora da padrona e la location fa da corollario mozza fiato. Dove l’aria è pura e la gente è buona e semplice.

Un elogio particolare lo rivolgiamo al dott. Lamboglia e al Dott. Valicenti per la loro umanità e grande disponibilità,nonchè a tutto il personale.

Mi auguro e auguro a tutta la popolazione limitrofa al presidio ospedaliero di Chiaromonte che questo centro possa essere sempre più riqualificato e divenire il fiore all’occhiello della Basilicata. Le premesse ci sono tutte!

«La qualità di una società, vorrei dire di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune»

Benedetto XVI, visitando una casa per anziani (12 novembre 2012)''

Famiglia Rubino