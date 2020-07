Anna Polito è stata nominata commissaria ad Acta del circolo territoriale di Senise che avrà il compito di svolgere la funzione di Commissario di Circolo e di avviare in tempi congrui, un percorso condiviso che porti all’elezione del Segretario di Circolo, oltre a farsi garanti di un partecipato e corretto svolgimento del tesseramento di circolo.

‘’Dopo le note vicende del circolo PD di Senise- scrive la neo commissaria in una nota- il senatore Dario Stefàno mi ha affidato il compito di organizzare il tesseramento e avviare la campagna congressuale che si terrà in autunno. In questo momento inedito in cui la pandemia ci ha messo di fronte alle nostre fragilità e abbiamo riscoperto il valore di essere comunità, insieme alle istituzioni, al mondo del volontariato e allo straordinario impegno della protezione civile. Ognuno di noi è dunque chiamato a continuare a dare il proprio contributo. Se la pandemia può insegnarci qualcosa è forse proprio un nuovo senso della politica che combatte le disuguaglianze, investe sulla scuola, sul lavoro e a mettere in campo un nuovo welfare per le famiglie. E’ quindi importante avere un luogo dove confrontarci e coinvolgere il maggior numero di persone che possono e vogliano dare una mano. La nostra campagna si chiama “NON PER L’IO MA PER IL NOI”. Mi auguro che siano in tanti ad accettare la sfida, non per tornare alla vecchia normalità ma per provare ad essere una comunità migliore. Vorrei infine lanciare un appello alle forze in campo per le prossime amministrative a Senise, invitando a cercare una sintesi di programmi e di uomini che pur dentro liste civiche non disperdano preziose energie per la ripresa della nostra comunità’’.