Mentre quella parte di mondo che ha a cuore democrazia e diritti umani osserva attonita e indignata quel che sta avvenendo ad Hong Kong, dalla Basilicata giungono parole e atti preziosi che danno forza alla campagna "Hong Kong: #sonoancheaffarinostri, promossa dall'Associazione Radicali Lucani. Nelle scorse ore, i Consigli comunali di Melfi e Rotondella, infatti, hanno approvato all'unanimità una mozione proposta dal segretario di Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti.



Dichiarazione di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, membro del Consiglio generale dell’Associazione Coscioni e membro del Consiglio generale del Partito Radicale.

"Da Melfi, da Rotondella, dalla Basilicata una volta di più giunge una difesa senza se e senza ma di elementari diritti umani, che vengono quotidianamente violati dal regime di Pechino. In queste ore i democratici di Hong Kong rivolgono il loro grazie alla Basilicata. E noi, a nostra volta, diciamo grazie a chi ancora è disposto a spendersi per difendere a proprio rischio e pericolo diritti che erroneamente riteniamo definitivamente acquisiti. Sì, oggi la Basilicata è capitale Europea dei diritti umani grazie alla bella pagina scritta dai consigli comunali di Melfi e Rotondella. La campagna #sonoancheaffarinostri ora più che mai prosegue arricchita dalle decine di adesioni di artisti, politici e comuni cittadini che giungono da tutta Italia. Occorre far sentire la nostra voce ai satrapi del regime di Pechino. Occorre dire no alla barbara repressione in corso coperta dalla foglia di fico dell’ordine pubblico. L’ordine, che a piene mani sta distribuendo l’orwelliano e antidemocratico regime di Pechino, lo sappiano i Petrocelli d’Italia e d’Europa, si traduce in arresti, violenze, negazione di elementari diritti umani, gulag. Noi non vogliamo assecondare tutto questo con silenzi complici.

L'elenco aggiornato di coloro che hanno aderito alla campagna.



1. Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, membro del Consiglio generale dell'Associazione Coscioni e membro del Consiglio generale del Partito Radicale

2. Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Coscioni

3. Teresa Sirianni, Insegnante

4. Rosanna Ennico

5. Maria Antonietta Ciminelli, insegnante e Tesoriera di Radicali Lucani

6. Marialaura Garripoli

