“L’ottimo lavoro svolto dall'ing. Tafaro nella nostra comunità materana, sono certo proseguirà nella sua prossima destinazione a servizio dello Stato. Con lui avevamo costruito diverse cose importanti, dall'incremento del servizio dei Vigili Del Fuoco in città, sino al servizio aggiuntivo per Matera 2019. Doveroso un saluto e ringraziamento, a cui aggiungo le mie personali congratulazioni, per il grande lavoro svolto dal Comandante provinciale Salvatore Tafaro - che oggi passerà le consegne perché si trasferirà a Trapani - per la città dei Sassi, in un momento storico che ha visto la città affrontare la complessità di Matera 2019 e il periodo di emergenza e ora post Covid. I due anni passati a Matera sicuramente sono stati sicuramente intensi e impegnativi e hanno visto i VVFF impegnati a sovrintendere la sicurezza collettiva in numerosi eventi, anche complessi, con una gestione puntuale e professionale dell’affollamento - anche turistico - nella specificità dei luoghi di una città contemporaneamente antica e moderna. Un impegno e dedizione di tutti gli uomini e le donne impegnati in questi anni che è valso anche il riconoscimento della cittadinanza onoraria materana al Corpo del Vigili del Fuoco. Il Consiglio Comunale, infatti, su iniziativa del Sindaco deliberò la cittadinanza onoraria di Matera al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dando forse uno dei più grandi riconoscimenti all’opera meritoria e instancabile svolta dalle donne e dagli uomini dei Vigili del Fuoco di Matera.





Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo di Italia Viva.