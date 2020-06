La proroga della scadenza dell’appalto dal 31 maggio al 31 luglio non dà certezze sul proseguimento delle attività del magazzino ex Auchan, attuale Conad.

Nella riunione in video conferenza tenutasi il giorno 29 maggio u.s. con FILT-CGIL e UILTRASPORTI l’attuale gestore del servizio, Gruppo CISA, confermava che nelle more di conoscere il nuovo operatore la proroga assicurava la continuità dell’attività del magazzino anche in considerazione della prevista chiusura dei magazzini di OSIMO e IUTA (in Sardegna) di cui parte dei volumi sarebbero stati destinati a Melfi.

Purtroppo, ad oggi, non si registrano incrementi di volumi per i 126 lavoratori che continuano a lavorare ad ore e stipendi ridotti con contemporaneo ricorso agli ammortizzatori sociali del Fondo Integrativo Salariale (FIS) per COVID-19 che mette in seria difficoltà la tenuta retributiva con gravi conseguenze sulle loro famiglie.

Chiediamo che l’assessore alle attività Produttive della regione Basilicata convochi un immediato tavolo con CONAD, con l’attuale operatore CEVA e il Gruppo CISA per avere le dovute risposte e certezze sul futuro di S. Nicola di Melfi.