Si è conclusa positivamente la riunione in video conferenza tra la Regione Basilicata, Alleanza Cooperative Basilicata, Anci ed Comuni.

“Diciamo che ci sono tutte le condizioni per proporre delle integrazioni e formulare una serie di proposte alla Regione”.

Esprime soddisfazione Giuseppe Salluce, coordinatore di Alleanza Cooperative Area Sociale, raggiunto da noi a margine del tavolo virtuale, inizialmente previsto per ieri ma poi rinviato a questa mattina, nel quale si è discusso del futuro dei servizi resi dalle cooperative sociali.

“È stato un momento importante – continua Salluce – perché, per la prima volta, hanno discusso insieme i sindaci, la cooperazione e la Regione. È stato fondamentale in ottica del rilancio del tema socio-assistenziale. Adesso lavoreremo di concerto con i Comuni per arrivare ad erogare servizi ed a dare risposte innovative, perché non possiamo procedere basandoci su uno spartito vecchio”.

Quindi, da lunedì prossimo, servizi come la Sad potranno riprendere: “Sì, si riprende ma sempre considerando quanto ci siamo detti”.

“Siamo soddisfatti per l’esito dell’incontro – commenta Giovanni Lettieri, sindaco di Picerno Comune capofila dell’Ambito Marmo Platano Melandro – al termine del quale abbiamo ritenuto opportuno rivederci, in modo che i comuni e le cooperative possano contribuire a dare suggerimenti alla Regione in fase di scrittura dei provvedimenti, in modo da evitare di doverle correggere a valle. Inoltre, hanno anche accettato quelle che erano le nostre segnalazione e delle cooperative per una corretta ripartenza. Ci siamo lasciati con la promessa di rivederci presto per definire insieme gli aspetti sui quali ci siamo concentrati”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it