Chiusa dall’ 11 maggio riapre in tempi record la strada provinciale SP N.6 IV Tonco che collega i comuni di Banzi , Palazzo e Genzano direzione Potenza e per quanti nel senso opposto viaggiano nella area più a nord della Basilicata , i lavori hanno interessato un ponte in località Banzullo nel comune di Banzi esattamente al km 68+850 causando diversi disagi ,per auto e bus sia pubblici che privati , vista anche la riapertura della Fiat con deviazione obbligatoria in località San Procopio direzione Forenza.

I lavori diretti dal settore viabilità e trasporti della Provincia di Potenza , riguardavano l’abbattimento di una ringhiera in ferro di protezione per veicoli e pedoni che costituivano grave pericolo per la pubblica e privata incolumità .

Nel ringraziare il Presidente della Provincia Rocco Guarino e la consigliera Viviana Cervellino , soddisfazione ha espresso il Sindaco di Banzi Pasquale Caffio “ Uno storico intervento che la popolazione di Banzi aspettava da oltre mezzo secolo, in un punto cruciale della viabilità per l’intera area Alto Bradano , ed in entrata dalla Puglia”.

Durante la cerimonia iI Sindaco di Banzi Caffio e il Sindaco di Genzano Cervellino hanno annunciato un azione comune al fine di avviare in tempi rapidi la procedura di gara dei lavori sulla EX S.S. 169 già finanziati per €. 3.750.000,00 che collega le due comunità.