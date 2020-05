La mobilitazione contro la centrale del Mercure e il governo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino ha raggiunto un livello assai importante, coinvolgendo ormai quasi l'intera rappresentanza parlamentare regionale, nazionale ed europea del M5S di Calabria e Basilicata, le Regioni su cui insiste il Parco, oltre al rinnovato impegno delle Associazioni ambientaliste locali e nazionali. E' un aspetto politicamente inedito ed evidentemente assai rilevante a cui i Vertici governativi, a cominciare dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa -nominato proprio dal M5S- non possono non dare il giusto peso, nonché le necessarie risposte.

Come Forum "Stefano Gioia" abbiamo assai apprezzato questa così imponente mobilitazione a tutela degli interessi e dei diritti delle popolazioni della valle del Mercure -e non solo- nonché la richiesta di un rinnovamento nel governo dell'Ente Parco che tenga conto, oltre che di questi diritti e interessi, anche della necessità di rispettare lo scopo dell'istituzione stessa dell'area protetta, per troppo tempo mortificata.

Le richieste dei Territori e dei loro Rappresentanti non possono essere misconosciute, ancor più in quanto si tratta di obiettivi individuati e indicati da anni dal M5S e sui quali lo stesso M5S ha riscosso appoggi e consensi.

Ci aspettiamo, dunque, a breve, riscontri positivi e concreti che possano in maniera determinante contribuire a portare a compimento una battaglia che ci ha visto e ci vede impegnati ormai da quasi venti anni.