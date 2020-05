La rete di carrozzerie AUTO 180 ci ha inviato la nota che segue per lanciare alcune proposte al mondo istituzionale in questo momento di emergenza Covid 19.



In un momento così difficile per tutti noi, come imprenditori, come persone e come appartenenti alla Rete di carrozzerie ed officine AUTO180, siamo perfettamente consapevoli che, in una situazione di così grave difficoltà, le istanze presentate alle Istituzioni sono molteplici, diverse fra di esse e soprattutto riconducibili a molti settori dell’economia e della società civile più in generale. AUTO180 non vuole stilare classifiche ma chiede di poter trovare la giusta relazione fra le due tematiche.

CROLLA IL MERCATO? Le nostre IDEE per riprendere tutti insieme SENZA DISTINZIONI E CATEGORIE In proposito, anche il nostro settore SOFFRE ed ha bisogno di MISURE DI SOSTEGNO che siano destinate a chi in questi anni ha investito e prodotto risultati per una maggiore SICUREZZA STRADALE per tutti. L’occasione di rivedere le dinamiche di relazione fra il mondo riparativo/manutentivo e quello dei grandi committenti (assicurazioni, flotte auto, costruttori e concessionari auto) è più che mai attuale. Per Angelo Ivano Pennella Socio Affiliato della Rete AUTO180 in Basilicata ''come network crediamo in un percorso di collaborazione reale, costruito su basi di forte condivisione con tutte le forze del territorio, sia istituzionali che economiche’’ e riprende le proposte da lui condivise con tutta l’Organizzazione, fatta di oltre 90 importanti strutture del settore Automotive distribuite sul territorio nazionale:



AUTOMOBILISTI. Operazioni di credito al consumo, garantite dallo Stato, per la riparazione e manutenzione di veicoli non conformi che circolano sulle nostre strade



AMBIENTE. Stanziamenti dedicati, anche attraverso l’allargamento di modelli di credito d’imposta, ai processi di economia circolare condivisi con gli attori di mercato REVISIONE NORMATIVA. Rivisitazione complessiva della ex legge 122/92 anacronistica e scollegata rispetto al bisogno di una maggiore mobilità sostenibile



DIGITALIZZAZIONE. Finanziamenti e contributi per la realizzazione di processi digitali che permettano una nuova relazione con il Cliente, diminuendo i rischi e aumentando l’efficienza.