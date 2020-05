“Nei prossimi giorni – ha comunicato il sindaco di Latronico Fausto De Maria – riprenderemo lo screening con i test rapidi acquistati dal comune e questa volta, oltre a chi ha finito la quarantena, vorremmo farli eseguire prioritariamente ai pendolari, che lavorano in altre regioni, rientrano per pochi giorni in famiglia e poi ripartono per andare a lavorare.

Perché dare priorità ai pendolari?

Perché visto e considerato che la regione Basilicata finalmente farà i tamponi a tutti coloro che rientrano in Basilicata e si mettono in quarantena, adesso il rischio potrebbe venire soltanto da coloro che rientrano da zone ad alto rischio di contagio, ma per motivi di rientro al lavoro non sono obbligati alla quarantena e al tampone.

Ricordiamo che i test rapidi vengono eseguiti soltanto su base volontaria.

E ricordiamo sempre che siamo consapevoli dei limiti dei test rapidi e che non si sostituiscono al tampone, ma almeno in questi casi sono utili per individuare la presenza di anticorpi al virus nel sangue e quindi individuare immediatamente quelle persone “sospette” per far richiedere subito al medico di famiglia il tampone!

Soprattutto in questa nuova fase, l’unico modo per sconfiggere questo virus, è scovare gli asintomatici per poi isolarli!!!”