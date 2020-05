'Sig. Presidente Bardi ,

letta l'ordinanza da lei fatta, tamponi e quarantena a chi entra dalle altre regioni ,ma non consenta un flusso irresistibile e selvaggio. Ma la questione principale è quella che attiene alle aperture delle attività lavorative lucane che va subito fatta per non fare morire la Basilicata. Perché farle partire insieme alle altre regioni avendo avuto un basso numero di contagiati? Non si può andare avanti solo con le 600 euro, c'è gente che non sa cosa pagare prima, bollette (che continuano ad arrivare),affitto o se mettere un piatto a tavola per i propri figli.Tanti commercianti rischiano di chiudere perché dopo mesi sarà difficile la partenza e la riapertura.

Signor Presidente questo con tutte le dovute cautele restrizioni possibili'.



Franca Iannibelli componente segreteria fratelli d'Italia di San Giorgio Lucano