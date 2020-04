29/04/2020 - Covid, Lauria: il sindaco chiede che riaprano anche commercianti e artigiani

Dopo aver "perorato" la causa di parrucchieri e centri estetici, Angelo Lamboglia si è schierato anche al fianco dei commercianti e artigiani di Lauria per cercare di ottenere in tempi brevi la fine del lockdown per le loro attività.



“Dopo essermi fatto portavoce, p...-->continua