Il primo passo per avviare l’Italia alla fase due è ripartire con decisione ma in sicurezza.

Il nuovo Decreto, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 26 Aprile, prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, stabilendo le disposizioni relative alla Fase 2, con un allentamento delle misure restrittive, in vigore dal 4 al 18 Maggio.

Servono, anzitutto, risorse economiche importanti per adeguare le prestazioni di lavoro alle indicazioni ministeriali e rispettare tutte le garanzie richieste.

Ciò non riguarda solo le attività produttive, ma anche la stessa pubblica amministrazione che dovrà garantire l’erogazione dei servizi pubblici ed allo stesso tempo tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Occorre costruire un sistema che rende indispensabile l’attivazione di un serio confronto anche con le organizzazioni sindacali per attuare tutte le misure poste in essere per la tutela dei lavoratori ma anche dei cittadini, riducendo al massimo le pur prevedibili possibilità di contagio.

Una ripartenza che suscita tanti dubbi e, che in ogni caso, richiede molta cautela e prudenza.

Oggi, i Giovani Democratici della Basilicata, discuteranno della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro con il Presidente dell’Associazione “Lavoro e Welfare”, Cesare Damiano ed il Professore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca- in una videoconferenza che si terrà, alle ore 18. 15 sulla nota Piattaforma Zoom, moderata da Michele Petraroia, Camera di Lavoro di Melfi.

Introduce il Segretario dei Giovani Democratici Basilicata Marco Zampino.

Interverranno anche il Segretario Generale CGIL Basilicata Angelo Summa ed il Sindaco di Melfi, Livio Valvano.

La discussione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook GD Basilicata.



Giovani Democratici Basilicata