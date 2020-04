In occasione del centenario della nascita di Emilio Colombo, il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha ricordato la figura dello statista italiano inviando un videomessaggio al Centro Studi Internazionali “Emilio Colombo”, sezione del CGIAM di Potenza, promotore dell’evento commemorativo on-line https://www.centenarioemiliocolombo.it/ .

Nel videomessaggio, Sassoli ha sottolineato il talento e lo spirito europeista di Emilio Colombo, il quale “credeva fermamente in un’Europa forte in grado di affermarsi nel mondo come baluardo di valori e di diritti”.

Il Presidente si è soffermato, in particolare, sulla contemporaneità del pensiero politico di Colombo, ricordando le parole pronunciate nel 2011, quando fu insignito della medaglia d’oro Jean Monnet: “egli affermò- dice Sassoli- che nella sua lunga vita aveva avuto il privilegio di credere nella capacità degli uomini di attraversare gli inverni della storia, di contenere in un sodalizio civile e politico fedi secolari e convinzioni religiose ma soprattutto di sconfiggere i nazionalismi in nome della solidarietà fra le Nazioni”.

Questo messaggio - commentano dal Centro Studi- conferisce particolare profondità storica all’attività istituzionale e alla caratura umana di Colombo che diviene un esempio per affrontare le sfide attuali e portare avanti il progetto dell’unificazione dell’Europa, intesa come unione innanzitutto politica di Stati e di popoli.

Il videomessaggio del Presidente Sassoli va ad aggiungersi - fanno sapere gli organizzatori- a una serie di contenuti pervenuti, raccolti e resi fruibili sulla pagina del portale https://www.centenarioemiliocolombo.it/testimonianze/ dove è possibile trovare i contributi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del senatore Gianni Pittella, del Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo, Nicola Antonetti, del sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, e tanti altri.

I contenuti della piattaforma online sono costantemente implementati. Tutti gli aggiornamenti sono resi disponibili sulla pagina facebook https://www.facebook.com/centrostudiemiliocolombo/