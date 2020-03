Il quarto appuntamento con la rubrica informativa sull’emergenza in diretta social del sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, ha offerto diversi spunti.

Oltre a fare il punto sulla situazione, il primo cittadino ha anche illustrato le azioni messe in campo dalla sua Amministrazione e, nella prima parte della diretta, ha lanciato diverse stilettate alla Regione e alla Task Force ribadendo il ruolo centrale dei sindaci nell’emergenza Coronavirus. Quindi, è anche ritornato sulla necessità di un presidio ospedaliero per l’area Sud.

“I sindaci – ha affermato Lamboglia, riferendosi alla recente nota del governatore Bardi – conoscono le regole sulla privacy, ma se i casi vengono annunciati dalla Task Force allora possiamo farlo noi. La gente non chiama la Task ma il proprio sindaco, che rappresenta il vero riferimento del popolo in quanto eletto”.

Quindi l’affondo: “Lo dico mantenendo in pieno il mio ruolo istituzionale, ma sono d’accordo con il presidente di Anci Basilicata Salvatore Adduce. Pretendiamo lo stesso rispetto del presidente e degli assessori Regionali. Credo non si stia capendo quale sia il ruolo dei sindaci e gli interventi utilizzati per fare politica, lasciano il tempo che trovano. Se proprio ci ritengono inutili – ha tuonato il sindaco – venissero loro a fare il nostro lavoro. Tra l’altro, adesso, dovremmo gestire anche la nuova card. Faremo il massimo, ma non è il momento di fare politica. Noi sindaci siamo preoccupati e stiamo cercando di fare in modo che si rispettino le regole e che non si alzi la tensione. Noi allarmismo non ne creiamo, ma vorremmo sapere per primi se ci sono casi positivi proprio per comunicarlo nei modi giusti. Invece, i comunicati della Task Force, scatenano il tam-tam mediatico che manda la gente nel panico e la situazione diventa ingovernabile. Il Piano di Protezione Civile individua gli attori per la gestione delle emergenze, hanno insistito per anni su questo strumento e adesso non lo applichiamo”.

Lamboglia, anche in qualità di coordinatore Anci per l'area Sud della Regione, è poi tornato sulla questione di un punto di accoglienza che abbracci la parte meridionale del territorio lucano, nel malaugurato caso che l’emergenza degenerasse.

“Non posso sentirmi dire che, se serve, ci organizzeremo nell’area Sud. Le strutture non le devo individuare io, ma l’Unità di Crisi. Ci dicono che le terapie intensive sono previste a Potenza e Matera, allora pensassero a dove allestire un ospedale da campo per il ricovero di chi non ha bisogno della terapia intensiva. Così non pregiudicheremo nemmeno gli altri nosocomi della zona”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it