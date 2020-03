“Con la scomparsa di Betty Williams, premio Nobel per la pace, la Basilicata perde una sua figlia adottiva, una delle protagoniste della storia più recente della regione, e una delle testimoni più autorevoli delle lotte civili a difesa dei più deboli”. Lo afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nell’apprendere della improvvisa scomparsa di Betty Williams.



“Sono davvero molto addolorato per questa notizia perché Betty Williams voleva molto bene alla Basilicata. Un affetto che non si è manifestato solo a parole, ma con una sua costante presenza nella nostra regione grazie alla sua felice intuizione di realizzare a Scanzano Jonico la Città della pace per i bambini, un luogo dove proteggere i più piccoli fuggiti dalle zone di guerra. E non fu un caso che Betty Williams riuscì a portare sempre in Basilicata un altro grande premio Nobel come il Dalai Lama scegliendo Matera e non fu un caso che scelse sempre la città dei Sassi per lanciare, insieme a Sharon Stone, una raccolta fondi sempre a favore dei più deboli. Non è solo la Basilicata che perde una protagonista delle lotte civili, ma è il mondo intero a piangere per la sua scomparsa. Voglio pertanto esprimere il dolore di tutti i lucani che in Betty Williams hanno sempre visto un faro in grado di illuminare i problemi dei più deboli. La Regione Basilicata le renderà onore attivando altre misure perché nessuno resti solo soprattutto in un periodo di grave emergenza come quello che tutto il mondo sta vivendo in queste ore”.