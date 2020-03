La Voce della Politica

18/03/2020 - Il cordoglio dell'Unibas per la scomparsa di Betty Williams

L'Università degli Studi della Basilicata partecipa al dolore per la scomparsa del Premio Nobel per la Pace Betty Williams, che ha fatto della solidarietà e dell'impegno civile i valori di un'intera vita. La Rettrice, Aurelia Sole, esprimendo il cordoglio dell...-->continua

18/03/2020 - Tavolo verde, Fanelli: misure straordinarie per emergenza Coronavirus

Fronteggiare l’emergenza Coronavirus e correre ai ripari con misure urgenti per dare risposte al settore agricolo ed evitare di mettere a serio rischio un settore trainante per l’economia regionale e nazionale. Si è svolta in mattinata in videoconferenza la ri...-->continua

18/03/2020 - Agis e Anec: modalità di rimborso per spettacoli annullati o rimandati

Il Presidente di Agis Puglia e Basilicata, Giulio Dilonardo, spiega le modalità di rimborso dei biglietti per tutti gli spettacoli rinviati dal 4 marzo scorso, cioè dalla promulgazione del primo DPCM.

“Per tutti gli spettacoli rinviati dal 4 marzo 2020 – ...-->continua

18/03/2020 - Siamo in guerra e ognuno deve fare la sua parte con responsabilità e rigore

Si è tenuta ieri una seduta diversa a causa della terribile emergenza che sta condizionando la vita di milioni di persone. Ringraziamo di cuore il personale che ha contribuito a far sì che il consiglio regionale si svolgesse per il meglio, garantendo - per qua...-->continua

18/03/2020 - Pensiamo Basilicata:‘Garantire ad ogni lavoratore dispositivi di protezione’

Insieme al personale medico-infermieristico e alla rete della protezione civile, a cui estendiamo il nostro ringraziamento per l’eroica attività che stanno producendo, vanno messi subito in sicurezza anche quei lavoratori che, in questo momento di grave diffic...-->continua