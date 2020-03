“In data odierna si è tenuto l’incontro tra la Direzione Aziendale FCA Melfi e le organizzazioni sindacali.

E' stato comunicato che la chiusura lavorativa prosegue:



Dalle 6 di mercoledì 18, alle 6 di lunedì 30 marzo.



Questa ulteriore fermata si rende necessaria per continuare la sanificazione e adeguare gli impianti alle nuove norme del decreto legge.

Le giornate di fermo dal 12 al 29 marzo, saranno coperte con gli ammortizzatori sociali che attuerà il governo nel decreto legge.

Aggiorneremo ci saranno nei prossimi giorni.

Aderendo e invitando tutti alla campagna corretta, giusta, necessaria, fondamentale per vincere la battaglia contro il virus, #IORESTOACASA, il nostro auspicio è che – concludono i segretari Ugl - in un momento di incertezza sanitaria, siamo come Ugl i primi a sponsorizzare, forti sostenitori, nel garantire la continuità produttiva ma non transigenti nella salvaguardia in maniera ASSOLUTA della salute di tutti i lavoratori”.

E’ la posizione ufficiale Ugl Basilicata a firma di Florence Costanzo, segretaria regionale dell’Ugl metalmeccanici e Giuseppe Palumbo, segretario della federazione di Potenza.