Sottoscritto a Civita, in provincia di Cosenza, il protocollo d’intesa per la costituzione dell’aggregazione dei comuni Arbëreshë, a cui seguirà la nascita dell’associazione cooperativa che, si auspica, venga varata in tempi brevi anche dagli altri comuni che intenderanno aderire. La riunione si è svolta nei giorni scorsi (prima del DPCM sull’emergenza Covid-19), nella suggestiva cornice paesaggistica di Civita. Hanno partecipato i comuni il cui territorio ricade nell’area del Parco Nazionale del Pollino. L’incontro è stato promosso dall’associazione “Sempre Insieme”. A fare gli onori di casa il sindaco di Civita Alessandro Tocci, il quale ha accolto con un caloroso saluto le delegazioni presenti: Angelo Catapano, sindaco di Frascineto, Michele De Lia, vicesindaco del comune di Firmo, Mosè Antonio Troiano, sindaco di San Paolo Albanese e Renato Iannibelli sindaco di San Costantino Albanese; assenti per impegni precedenti i rappresentanti dei comuni di Acquaformosa, Castroregio, Lungro, Plataci e San Basile. Un ringraziamento particolare Alessandro Tocci l’ha riservato all’avvocato Antonio Chiaromonte, per l’impulso dato all’importante iniziativa. Ha aperto i lavori il Presidente dell’associazione “Sempre Insieme”, il quale dopo aver relazionato sui temi dei marcatori identitari delle comunità Arbёreshe e sulla pressante necessità di preservarne il ricco patrimonio spirituale, storico, culturale e ambientale, alla luce delle problematiche sorte dall’omologazione contemporanea. Nell’intervento ha auspicato anche un risveglio identitario da realizzare “attraverso la costituzione di organismi aggregati, in grado di porsi come volano per l’attività di salvaguardia e promozione delle comunità”. Il Sindaco di Civita ha ribadito la necessità di formare aggregazioni snelle e dinamiche, esprimendo piena condivisione per l’impostazione della costituenda aggregazione di comuni, riconoscendo nel carattere bi-regionale (calabro-lucano) un importante valore aggiunto. Il sindaco di San Paolo Albanese ha sottolineato alcune differenze di forme giuridiche associative, ma ha anche voluto ricordare i tentativi che pure ci sono stati nel passato, non andati a buon fine. Per evitare gli stessi errori ha auspicato maggiore incisività e coordinamento, tenendo ben presente il grande valore dell’iniziativa, capace di garantire ampi spazi di progresso nei vari settori dell’economia, della cultura, del turismo, senza dimenticare l’importanza civile e socio-identitaria. Il primo cittadino di Frascineto ha auspicato il coinvolgimento nell’aggregazione di tutti i comuni arbёreshё che volessero farne parte, indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale. Una opportunità in più, per il Sindaco, che consentirà di rispondere con più efficacia alle domande dei territori, ma anche di portare avanti le istanze delle comunità arbёreshe ai più alti livelli istituzionali. Renato Iannibelli, sindaco di San Costantino Albanese, ha espresso piena condivisione per l’iniziativa, proponendo la sottoscrizione del protocollo d’intesa, per poi allargare anche agli altri comuni interessati, previa richiesta di adesione. Su proposta di Iannibelli è stato individuato sia il comune capofila, Frascineto, in provincia di Cosenza, che il presidente dell’Aggregazione dei Comuni, il sindaco di San Paolo Albanese Mosè Antonio Troiano. I lavori si sono conclusi con la sottoscrizione del preliminare protocollo d’intesa.



Vincenzo Diego