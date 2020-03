“Teniamo duro, ne va della nostra vita, del futuro di tutti noi. Cambiare repentinamente abitudini in un mondo in cui corriamo sempre a mille, - lo so, è difficile -, ma cogliamo l’occasione per riscoprire il piacere del focolare domestico, della lettura, della musica o della tv, o della cucina, scoprendo magari passioni di cui non eravamo neppure a conoscenza. Questo è l’antidoto, oltre all’encomiabile lavoro che stanno facendo i medici e gli infermieri italiani, per fermare un nemico invisibile. Forza Italia, andrà tutto bene!”. E’ il messaggio dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, a seguito dell’emergenza Covid-19 che vede l’Italia seconda solamente alla Cina per numeri di contagi in quella che nella giornata di ieri è stata classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “pandemia”.

“L’Italia sta affrontando con grande senso di responsabilità e con grande coraggio, a parte purtroppo qualche atto di imbecillità che non manca mai, l’emergenza, e l’ha riconosciuto la stessa OMS – conclude l’on. Adinolfi – Siamo uniti, rispettiamo le regole e ne usciremo più forti. Un plauso al Governo italiano che sta mettendo in campo anche una serie di misure straordinarie per sostenere famiglie, imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti. E’ ora però che anche gli Stati membri dell’Unione Europa e tutti gli altri Paesi prendano le necessarie precauzioni per sconfiggere un nemico tanto invisibile quanto pericoloso”.