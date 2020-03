Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella, invita le aziende "al pieno rispetto delle norme sanitarie e delle misure straordinarie varate dal governo e dalla giunta regionale per il contrasto al coronavirus e a collaborare con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i medici e i responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza sul territorio. La situazione è critica perché se da un lato bisogna continuare a produrre per cercare di non peggiorare la già precaria situazione economica della nostra regione, d'altro canto non dobbiamo lasciare nulla al caso. Imprese, sindacato e istituzioni devono cooperare per monitorare e tutelare al massimo la salute di chi lavora. Per quanto ci riguarda, terremo alta l'attenzione e continueremo a fare rete con tutti gli Rls aziendali affinché nulla venga sottovalutato e per far sì che si possa dare il giusto contributo allo sforzo collettivo che ci chiede il governo. Se ciascuno di noi farà la propria parte con rigore e senso di responsabilità - conclude Carella - riusciremo a vincere questa sfida".