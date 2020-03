L’assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, comunica che nella prossima seduta di Giunta porterà in approvazione il provvedimento con il quale si differisce la scadenza del bando della Sottomisura del PSR 6.4.2 -Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche - dal 16 Marzo al 03 Aprile 2020.



Fanelli spiega che “il provvedimento va incontro alle pressanti richieste delle organizzazioni e degli ordini professionali operanti in agricoltura che hanno rappresentato difficoltà nell’acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione al bando a causa dell’emergenza sanitaria che coinvolge l’intero Paese”.



Nell’invitare in ogni caso le aziende ad affrettarsi nella presentazione delle domande – trattandosi tra l’altro di un bando aperto già da tempo – l’assessore Fanelli rappresenta l’urgenza di chiudere questa fase del procedimento al fine di non compromettere la tempistica di realizzazione della spesa del programma di sviluppo rurale.