L’Associazione della Stampa di Basilicata è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Quotidiano del Sud, in stato di agitazione con lo sciopero delle firme, per i fortissimi e insostenibili ritardi nella corresponsione degli stipendi: quasi tre mensilità e la tredicesima ai redattori e quasi un anno di spettanze ai collaboratori.

Una situazione inaccettabile se si considera che, proprio nei giorni scorsi, alla Edizioni Proposta Sud sono arrivati, dal Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contributi diretti per 3 milioni di euro, per il sostegno all’editoria, relativi all’anno 2018.







Non è ammissibile che a pagare le nuove iniziative di sviluppo editoriale, con la nascita di nuove edizioni, siano gli incolpevoli colleghi che, con grande senso di responsabilità, permettono al giornale di essere tutti i giorni in edicola.

Negare il diritto sacrosanto alla retribuzione dei lavoratori per privilegiare altro non più tollerabile. Chiediamo alla società editrice del Quotidiano del Sud risposte concrete e in tempi brevi.