“E’ assolutamente necessario che per chiunque ritorni in Basilicata dalla Cina anche attraverso tappe intermedie o scali aereoportuali si preveda un regime di quarantena”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese (Italia Viva) che sulla stessa questione ha appena depositato una mozione consiliare. “Si tratta - sottolinea Polese - di un atto di responsabilità e prevenzione. Per questo così come specificato nella mozione, chiedo al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi e all’assessore lucano al ramo, Rocco Leone di mettere in atto tutte le procedure possibili per alzare al massimo i livelli di controllo per chi accede nella nostra Regione e di interloquire con il Ministro Speranza anche attraverso i parlamentari lucani affinché si attivi un cordone sanitario più efficace di quello attuale”. “Non va sottovalutato l’appello lanciato nelle ultime ore dal virologo di fama internazionale Roberto Burioni che suggerisce con forza la quarantena per tutti coloro i quali tornano dalla Cina in Italia per non commettere ‘un errore irreparabile’. Il problema secondo lo ‘scienziato’ è la pericolosità della contagiosità degli asintomatici”, conclude Polese.