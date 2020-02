Importante meeting Internazionale nei giorni di Lunedi e Martedi 24 – 25 Febbraio 2020, promosso dalla PROVINCIA DI POTENZA, nella sua nuova dimensione di Casa dei 100 Comuni e proseguendo sulle azioni di intervento relazionale capaci di immaginare settori innovativi che portano sviluppo ed occupazione sul territorio lucano.

Partendo da queste premesse, Lunedi e Martedi p.v., saranno ospiti delegazioni provenienti da:

- Serbia

- Slovenia

- Greece, Insuler Association

- Greece, Crete Region

- Albania

- Italy, Puglia Regione

- Italy, Basilicata Regione



Il primo evento ufficiale è previsto LUNEDI 24 FEBBRAIO 2020 CON INIZIO ALLE ORE 9,30 presso il Palazzo Della Cultura e Turismo, Largo Pignatari, Potenza ed a seguire nel pomeriggio presso la Sala Consiliare Provinciale, Piazza Mario Pagano, Potenza, Italy.

Visite di lavoro invece nell’Area del Vulture



Ad introdurre i lavori saranno:

• Rocco Guarino, President of the Province of Potenza

• Mario Guarente, Mayor of City of Potenza

• Vito Bardi, President of the Regional Government of Basilicata



Apertura dei lavori ed illustrazione del programma:

• Alessandro Attolico, Provincia di Potenza, UNDRR MCR Campaign Advocate

• Dimitris Mountakis, Chania Chamber of Commerce and Industry, Crete, Greece



Contributi da parte di stakeholder rilevanti rappresentanti della platea istituzionale:

• Patrizia Minardi: Basilicata Regional policies of internationalization

Basilicata Regione - Dept. of Cultural and tourist systems office and international cooperation

• Antonio Nicoletti: Tourism as an opportunity for territorial development (tbc) Basilicata Regional Agency for Tourism

• Federico Valicenti: Basilicata storytelling through its traditional and indigenous cuisine

Italian star chef and cultural disseminator

• Valentino Trentin and Giustino Donofrio: Healthy and sustainable traditional food

Consuls of the Union Européenne Des Gourmets – Italy, Patron of the initiative

• - EU Cohesion policies for a sustainable agrofood sector (tbc)

National Territorial Cohesion Agency

Tavola rotonda e interventi da parte degli stakeholder invitati



Il programma INTERREG ADRION dell'UE e l'iniziativa internazionale INNOVAGRO.

L'area ADRION è caratterizzata da scarse prestazioni di innovazione, capacità limitata delle PMI, inadeguata cooperazione tra aziende e istituti di ricerca, basse sinergie tra il settore agroalimentare e turistico e scarsa applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente. D'altra parte, ci sono alcuni punti di forza, come l'esistenza di prodotti agroalimentari di qualità, l'esistenza di una serie di cluster di ricerca e innovazione competitivi e altamente attivi su cui la cooperazione internazionale può concentrarsi, al fine di trovare soluzioni al problema comune dell'estroversione delle PMI.



L'iniziativa Innovagro si concentra sullo sviluppo di collegamenti e sinergie tra agricoltori, imprese agroalimentari, istituti di ricerca e autorità pubbliche, per:

- la promozione dell'estroversione dei prodotti agroalimentari;

- lo sviluppo dell'internalizzazione delle aziende agroalimentari;

- la promozione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente.

I principali risultati attesi del progetto sono:

- migliorare la produttività, la competitività e l'accesso al mercato internazionale delle PMI agroalimentari;

- aumentare le autorità territoriali e gli attori agroalimentari coinvolti nei processi di messa in rete, internalizzazione e innovazione;

- rafforzare i collegamenti tra le parti interessate, compresi gli istituti di R&S, le PMI e le autorità regionali e locali, nel campo dell'imprenditorialità innovativa nei settori agricoli;

- aumentare l'uso di pratiche agricole rispettose dell'ambiente che riducano i rischi di catastrofi e gli effetti climatici.



Nel 2013 la Provincia di Potenza ha adottato il Master Plan Provinciale (Piano di Coordinamento Territoriale, TCP) che delinea le proposte governative locali per lo sviluppo del territorio provinciale e, in particolare, fornisce linee guida e supporto agli attori locali (comprese le Comunità, il settore privato e comuni) per l'uso corretto del territorio. Un obiettivo importante del TCP è dedicato alla gestione e alla mitigazione del rischio territoriale e ambientale come fattori chiave per qualsiasi sviluppo socio-economico sostenibile.



In questo contesto generale, stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore agroalimentare attraverso lo sviluppo delle sinergie e delle obbligazioni a cui punta il progetto è considerato rilevante per il modello di sviluppo e la strategia delineati.

Viceversa, per la Provincia di Potenza, il vantaggio più importante dell'iniziativa Innovagro è l'uso strategico dell'estroversione e dell'internazionalizzazione dei suoi prodotti e delle migliori pratiche locali (conoscenza locale o "indigena" e cultura tradizionale) come fattori chiave per migliorare il suo sviluppo locale sostenibile e resiliente.