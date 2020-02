E’ ancora possibile rinnovare i certificati di firma digitale già rilasciati scaduti o in via di scadenza.

La Regione Basilicata sta realizzando, nell’ambito del progetto E-Citizen, nuovi servizi ed azioni finalizzare alla diffusione dell’identità e domicilio digitale, dando così la possibilità di rilasciare il Certificato di Firma Digitale ai cittadini della Basilicata attraverso una rinnovata infrastruttura di servizi digitali che sfrutta anche la tecnologia mobile.



Nelle more dell’avvio del nuovo progetto, fino ad esaurimento delle scorte, è ancora possibile rinnovare i certificati di firma digitale già rilasciati dalla Regione Basilicata scaduti o in via di scadenza.



Per procedere al rinnovo dei certificati è possibile recarsi presso uno degli sportelli delegati al rilascio: Potenza - Sportello Spring -Via Vincenzo Verrastro, 8 tel. 0971.668980; Matera - Sportello Spring -Via A.M.di Francia n.40 - tel. 0835.284246 - 0835.284200; Lagonegro - Urp Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana -Viale Colombo n.66 tel. 0971.665089 - 0971.665089; Melfi - Urp Presidenza Giunta - Piazza Federico II° N.1 EX Tribunale tel. 0972.641330; Senise - Urp Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana -Zona Industriale snc tel. 0971.665178; Policoro - Urp Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana -Corso A. De Gasperi n.10 – tel. 0835.972088. E’ necessario presentarsi allo sportello muniti di un documento di identità in corso di validità portando con sé il vecchio dispositivo token.