Ieri, 13 febbraio 2020, un Consigliere di minoranza e una delegazione di esponenti della Primavera hanno partecipato al Consiglio dell’Ente Parco Nazionale del Pollino per assistere alla discussione sul punto portato all'ordine del giorno dal consigliere Ferdinando Laghi (rappresentante delle associazioni), riguardante il progetto della Centrale idroelettrica sul fiume Frido.

Ricordiamo che il progetto della Centrale idroelettrica sul Frido è stato bloccato nel 2017 dall'Ente Parco, dopo le denunce dello scempio da parte dell’associazione Gruppo Lupi di San Severino Lucano. La ditta esecutrice, in seguito al provvedimento dell’Ente Parco, fu costretta a lavori di ripristino dei luoghi.

Con un provvedimento autorizzativo del 28 gennaio 2020, la Regione Basilicata avvia un procedimento di esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Positiva è stata, dopo l’esaustiva esposizione dei fatti del consigliere Laghi, la presa di posizione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco che provvederà presto ad un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi e in seguito ad un tavolo di confronto con la Regione Basilicata.

Noi della Primavera riteniamo assolutamente inopportuna quest’opera che va a devastare uno dei luoghi più belli e selvaggi del nostro territorio, ricadente in Zona 1 del Parco. Pensiamo che sia un atto di aggressione verso gli ambienti naturali e verso le comunità locali. Non si può sacrificare la bellezza di un luogo ed espropriare le proprietà private dei cittadini e il demanio comunale in nome dei profitti di una società privata!

Noi della Primavera riteniamo che le energie rinnovabili debbano avere una ricaduta positiva in termini di risparmio per la comunità, senza dover sacrificare un luogo di rilevanza naturalistica. Pensiamo ad esempio a impianti fotovoltaici gestiti dai comuni con pannelli solari sugli edifici pubblici.

Una Centrale idroelettrica non porterebbe nessun vantaggio occupazionale, le compensazioni sarebbero del tutto irrisorie a fronte di ricadute negative sul turismo per l’impatto sull’immagine del territorio.

Avremmo voluto vedere al tavolo del Consiglio Francesco Fiore, Vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino nonché sindaco di San Severino Lucano, paese interessato da questo nefasto progetto. Ricordiamo che il sindaco Fiore nel 2010 diede l’assenso assieme al sindaco Saverio De Stefano, alla costruzione della Centrale del Frido e che nel 2017 si schierò a favore, sulla Siritide un articolo ne testimonia il consenso:

( https://www.lasiritide.it/public/fotoaggiunt/art_mobile.php?genere=1&articolo=13975 ). Dopo tale articolo nessuna dichiarazione o presa di posizione, a favore o sfavore, ci fu mai da parte del sindaco Fiore a dimostrazione di una buona dose di menefreghismo.

Vorremmo sapere oggi questa amministrazione da che parte sta: se dalla parte degli interessi speculativi o dalla parte dell’ambiente e della società civile, poiché in sede di Consiglio comunale ne chiederemo la posizione.

È inutile riempirsi la bocca con le parole “ambiente”, “bellezze del territorio”, “biodiversità”, se poi si autorizzano scempi del genere.

Ricordiamo ai nostri amministratori che il territorio prima si tutela, poi si gestisce e poi si pubblicizza.



La Primavera.