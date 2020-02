A distanza di poco più di quattro anni dalla scomparsa, il Circolo Pd di Lauria organizza l'evento "Antonio Luongo. La Politica. Il Centrosinistra. La Basilicata", un'iniziativa politica per ricordare il compianto Antonio Luongo, figura di spicco della sinistra e del centrosinistra lucano.

E' l'occasione per discutere insieme dell'importanza dell'impegno politico di ciascuno di noi a favore del nostro territorio e di una società migliore.

Appuntamento per SABATO 8 FEBBRAIO 2020 alle ore 17.30 a Palazzo Marangoni (via Cairoli, 60) a Lauria.



Nel corso dell'evento, verrà presentato anche la biografia di Antonio Luongo dal titolo "Stagioni", curata dal saggista Ugo Maria Tassinari.



Al dibattito prenderanno parte il Segretario cittadino del Pd Attilio Grippo, il Sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, la prof.ssa Rita Galietta, il saggista Ugo Maria Tassinari, il capogruppo in Regione del Pd Roberto Cifarelli, mentre le conclusioni sono affidate al Senatore Gianni Pittella. Coordina i lavori il giornalista Giuseppe Petrocelli.