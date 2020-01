Il presidente della Giunta Regionale Bardi in merito al comunicato congiunto di Confindustria e “Pensiamo Basilicata” sulla vicenda del T3 informa che stamattina l’assessore Cupparo ha incontrato le 25 unità impiegate nel progetto garantendo il proficuo interessamento affinché le loro professionalità non vengano assolutamente disperse, ma altresì valorizzate e potenziate.

Da questo punto di vista l’assessore Cupparo ha dato ampie garanzie.



Diverso invece è il ragionamento che si sta facendo in queste ore su T3.



È intenzione infatti della giunta utilizzare le professionalità esistenti anche in altri contenitori.

Riteniamo, infatti, di aver tranquillizzato in questo modo i presidenti Laguardia e Lorusso che hanno a cuore, come noi, il bene della comunità lucana.

E’ nostro obiettivo comune ampliare la platea degli occupati e riservare sempre nuove opportunità – come dimostra l’accordo FCA-Regione – ai giovani lucani.