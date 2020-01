Ci ha lasciati Domenico Lence, attivista ferrandinese – come lo ricorda Punto e Basta, le inchieste di Cova Contro – impegnato da decenni su più fronti a partire dagli ‘anni 80 con la vicenda Materit durante il cui sequestro le sue denunce giocarono un ruolo fondamentale.

Fu l’autore di un esposto, il n. 104, relativo alle malformazioni riscontrate in alcuni allevamenti lungo il torrente Vella, oggetto di intervista nel documentario di Andrea Spartaco “Amara Lucania“. Ebbe un rapporto personale, amicale, con l’ex magistrato Nicola Maria Pace che non mancava mai di citare durante i suoi accorati interventi sulla mafia massonica lucana.

A ricordarlo anche un post via social di Gianni Fabbris, suo compagno in tantissime iniziative: “Quando finisce una vita è sempre una perdita per tutti, quando finisce la vita di una persona come Domenico lascia un vuoto civile, umano, politico e culturale irreparabile e tante domande irrisolte. Come è potuto accadere?”

“Quella di Domenico Lence – scrive ancora Fabbris – è stata una vita giocata in una terra di confine fra l'impegno, la denuncia, le battaglie per il territorio e la legalità che lo hanno spesso portato in situazioni delicate vissute sempre dalla parte della giustizia e con il riserbo di chi non cerca i riflettori ma, piuttosto, da uomo giusto, si pone al servizio della verità perché è moralmente importante farlo assumendo la propria responsabilità fino in fondo”.

“Mi accompagnano i ricordi di tante iniziative comuni e, fra queste, quelle che ci hanno visto insieme promuovere il Comitato Per la Difesa delle TerreJoniche e la vertenza degli alluvionati di Puglia e Basilicata. Del Comitato Terrejoniche è stato il primo portavoce unitario e qui eravamo alle Tavole Palatine insieme a lanciare la prima di molte manifestazioni che sarebbero venute

Per gli amici e quanti hanno in animo di rendere omaggio alla salma di Domenico Lence, sarà possibile farlo nella mattinata di domani (fino alle 13) presso la cappella dell'Ospedale di Matera. I funerali si terranno domenica alle ore 15 a Ferrandina, suo paese di origine”.



