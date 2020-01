Il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega Salvini Basilicata, Avv. Tommaso Coviello, esprime tutta la sua delusione per la decisione della Consulta arrivata nella serata di ieri.

“E’ stata persa un’occasione importante, quella di consentire ai cittadini italiani di esprimersi in materia elettorale” dice, senza mezzi termini, il capogruppo della Lega.

La Corte Costituzionale con una sentenza della quale aspettiamo con ansia di conoscere le motivazioni, ha di fatto negato a tutti i cittadini la possibilità di pronunciarsi su un tema fondamentale per la nostra democrazia, quale la legge elettorale”.

Ancora una volta viene negato agli italiani di essere artefici delle scelte politiche del Nostro Paese a vantaggio di chi protegge con qualsiasi mezzo ed in ogni occasione le proprie poltrone.

E’ davvero “il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica”.