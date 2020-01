Sono una persona da sempre impegnato per il suo territorio e che crede in determinati valori. In questi ultimi anni mi sono appassionato molto alla politica locale e nazionale e contribuito a fondare l’Associazione “Italia Insieme” attraverso la quale ho incontrato tanta gente e avviato tante battaglie, tante discussioni e tanti incontri. Mi sono fatto una mia cultura, una mia idea, un mio curriculum politico arrivando alla conclusione che su tante cose, forse, tra destra e sinistra non c’è differenza, la differenza la fanno le brave persone. Sono convinto che il vero politico sia colui che non solo ha delle competenze, ma ha soprattutto una visione di quello che deve essere il futuro. Credo che sia ora di dar vita ad un progetto politico nuovo che racchiuda dentro un contenitore vecchi e giovani, cittadini e classe dirigente, gente di destra e di sinistra che abbiano un solo comune denominatore che e’ quello di essere giusti e di essere dalla parte sana del Paese e che abbia un senso comune civico e di amor patria. “Italia Insieme” nasce, per questi motivi, nel novembre 2018. Abbiamo costituito una piattaforma politica e culturale presente in tutta Italia e gruppi di lavori sui principali temi che caratterizzano l’agenda del paese. L’iniziativa, alla quale hanno aderito personalità del mondo della scienza, della cultura e della politica, si caratterizza in un azione che spinge ad aggregare e fare sintesi, per usare la felice espressione di Ignazio Silone, “alla scelta dei compagni”. Sarei molto, molto onorato, di conoscerla personalmente e sentire un suo parere. Non so se sarà possibile ma voglio essere ottimista. Se mai volesse, Le lascio i miei recapiti.



Felice Antonio Vecchione



UN CITTADINO, NON UN POLITICO.