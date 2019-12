20/12/2019 - “Il 27 dicembre Matera non si lega e la Basilicata è pronta a slegarsi”

In queste settimane l’attenzione dei media si è concentrata sulle piazze italiane, nelle quali si sono riversate decine di migliaia di persone accomunate dal senso di rifiuto per una politica becera fondata sull’odio e la paura. Il 27 dicembre, anche in Basilicata, a Matera,...-->continua