18/12/2019 - Perrino e Giorgetti: ‘Perplessità sul servizio Frecciarossa’

Doveva essere una possibilità per avere un po' di chiarezza sull’evoluzione della scommessa Frecciarossa, su cui la nostra regione ha deciso di puntare dal dicembre 2016, ma dobbiamo ammettere che ne siamo usciti decisamente perplessi.

L’unico punto fermo rimasto tale n...-->continua

18/12/2019 - Lomuti: ‘Ok in commissione a ddl su editoria’

"Il disegno di legge presentato dal collega Primo Di Nicola contro la lite temeraria è stato approvato dalla commissione Giustizia ed è pronto per l'esame e il voto dell'aula. Ho seguito personalmente il provvedimento come relatore: sono state settimane intens...-->continua

18/12/2019 - Cupparo: ‘Donne militari indispensabili per il mantenimento della pace”

L'assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata Francesco Cupparo - che per motivi istituzionali non ha potuto partecipare a Francavilla in Sinni all'evento dedicato alla presentazione del calendario “donne in Forze Armate” - ha inviato un messag...-->continua

18/12/2019 - Bardi: ‘Caldoro ha ragione, Sud non deve temere Autonomia’

Lo ha detto il presidente della Basilicata, nell’annunciare l’apertura di un dibattito su nuove forme di regionalismo nella Conferenza Stato-Regioni.

“Ha ragione Stefano Caldoro: le Regioni meridionali non devono avere paura dell'Autonomia e per questo mi ...-->continua

18/12/2019 - Guterres, Pittella (Pd): ‘Al Senato alta riflessione sui grandi problemi’

"Oggi al Senato una pagina alta di riflessione sui grandi problemi del mondo", lo dichiara il Senatore Gianni Pittella del Partito Democratico. "L'intervento del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha segnato tutti i temi cruciali che dovrebbero c...-->continua

17/12/2019 - Regione Basilicata, oltre 25 milioni di euro per il Sistema idrico integrato

Oltre 25 milioni di euro per rendere più efficiente il servizio idrico integrato della Basilicata. Sono i fondi messi in campo da un Accordo di programma che la Regione firmerà tra breve con l’Egrib, l’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche. La sot...-->continua