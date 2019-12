Salvatore Di Giorgio lancia la sfida e si candida alle prossime amministrative, e allo stesso tempo parla anche del suo probabile avvicinamento alla nuova formazione di Renzi, Italia Viva. L’attuale consiliatura si avvia alla fine, con a capo il sindaco Antonio Armando Loprete, che ancora non ha sciolto la riserva. Alcune voci lo danno ricandidato, ma da parte dell’interessato, ad oggi, nessuna parola. Di Giorgio ha annunciato la candidatura durante un’affollata assemblea, rivolgendosi alle associazioni, ai cittadini, alle varie componenti della società civile. “La mia – ha spiegato - sarà una lista civica, aperta al territorio, ma soprattutto aperta alle variegate esigenze dei cittadini. Dopo una vita in politica – ha continuato - con impegni nell’area di centrosinistra, tra i fondatori del Pd, è arrivato il momento di spendermi per il governo del mio comune. Un’amministrazione, se sarò io a guidarla, che sarà vicina alla gente, capace di progettare soluzioni per l’agricoltura, i lavori pubblici, la sanità, i servizi sociali, l’artigianato, l’ambiente, il turismo, il recupero dei beni storici e archeologici, con grande attenzione all’assetto, alla messa in sicurezza e all’utilizzo del territorio, delle sue tante ricchezze”. Di Giorgio dispensa sorrisi, ma anche progetti ed idee. L’impegno da oggi in poi sarà quello di cercare soluzioni – dice - ascoltando soprattutto i giovani, gli anziani, i miei cari concittadini. Un percorso nuovo – spiega - capace di riportare Cersosimo ai tavoli che contano e la gente al centro degli interessi del futuro governo locale. La mia è una scelta di alternativa – sottolinea - è una scelta supportata da tanti amici e cittadini, che chiedono un cambiamento radicale. Sarò il coordinatore di un gruppo di lavoro coeso, con obiettivi importanti. La mia disponibilità – ci tiene a sottolinearlo - l’avevo messa in campo e a servizio settimane fa, anche perché l’attuale sindaco aveva lasciato intendere di non volersi ricandidare. Sarà un’avventura entusiasmante quanto difficile, ma dentro di me c’è la voglia di servire la mia gente. Un’avventura che probabilmente lo vedrà tra le file di Italia Viva, che proprio in questi giorni sta prendendo sostanza e forma in Basilicata. Si ferma un attimo, pensa un po’, poi continua con ancora più slancio. Salirò spesso a Roma a Potenza a chiedere finanziamenti e a presentare progetti utili per il progresso del nostro comune, un comune da secoli al centro degli interessi culturali ed oggi marginale su tutte le scene che contano. Una lista – conclude - che nascerà grazie all’impegno di amici seri e capaci, donne e uomini, giovani e meno giovani che avranno come unico obiettivo la rinascita del nostro paese, a meno che nelle prossime settimane ci siano fatti politici di rilievo, di profondo rinnovamento, ma il percorso, fa intendere, è ormai tracciato.



Vincenzo Diego