Una situazione molto complicata per la quale, al momento, è stata trovata la migliore soluzione possibile.

Il direttore generale dell’Asp di Potenza Lorenzo Bochicchio ha deliberato l’assegnazione al Distretto Sanitario di I° Livello di Rotonda di due figure specialistiche, per ovviare ad un’emorragia sempre più difficile da arginare.

A breve, infatti, torneranno in servizio il cardiologo e la psicologa con la formula della collaborazione a titolo gratuito (unicamente con rimborso spese) poiché entrambi sono pensione.

La normativa prescrive che, in questi casi, la prosecuzione del servizio avvenga con queste modalità e con rapporti della durata di dodici mesi.

Il cardiologo sarà Antonio Alfonso Araneo, presente per due volte al mese; mentre la psicologa sarà ancora la dottoressa Vincenzina Amato, che ha dato la disponibilità per tre accessi settimanali. Prevista anche la figura dell’otorino – al momento per i soli mesi di dicembre e gennaio – ma nella fattispecie non si parla di medici a riposo.

Per provare a far fronte alla penuria di figure specialistiche l’Azienda Sanitaria di Potenza aveva pubblicato un bando per la copertura delle ore, tuttavia, come ci aveva spiegato lo stesso Bochicchio, non si trovano medici disposti ad esercitare in determinate aree del territorio: né l’Asl ha il potere di imporre o impedire trasferimenti.

Ecco perché, in una situazione simile, bisogna fare di necessità virtù e sperare, magari, che in futuro le cose cambino e l’Asl possa disporre di maggiori strumenti per limitare simili carenze.

La problematica era stata sollevata dal sindaco di Rotonda Rocco Bruno, con il sostegno dei circoli del Pd della Valle del Mercure che avevano anche minacciato di ricorrere alla mobilitazione popolare.

Il primo cittadino rotondese, attraverso una missiva inviata proprio al dg Asl e all’assessore Regionale alla Salute Rocco Leone, aveva chiesto “il ripristino dei servizi ambulatoriali specialistici che erano stati soppressi”.

Bochicchio, che successivamente si sarebbe recato in visita a Rotonda, aveva immediatamente affermato di essere “aperto ad ogni soluzione”, riconoscendo “l’importanza strategica” del Poliambulatorio.

Rilevanza ribadita a più riprese dai circoli del Pd valligiani e per tale ragione Massimo Di Sanzo, Domenico Lauria, Rosy Viceconte e il sindaco di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero rispettivamente, segretari delle sezioni di Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e Superiore, attraverso una nota esprimono “soddisfazione per il segnale dato dal direttore Bochicchio nei confronti delle periferie, indubbiamente un punto di partenza importante anche perché l’intervento è stato sollecito”.

Il Distretto Sanitario di Rotonda è un presidio irrinunciabile poiché, con riferimento ai soli cittadini della Valle del Mercure, serve oltre 9 mila persone; ma il suo bacino di utenza si allarga anche agli abitanti dei Comuni limitrofi del nord della Calabria.

Ma negli ultimi anni le prestazioni specialistiche venute a mancare sono state sempre di più tanto che, prima di questi ultimi provvedimenti, erano davvero ridotte al lumicino se non quasi del tutto inesistenti.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it