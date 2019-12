In riferimento all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Gianni Leggieri (M5S) sul nuovo Data Center unico regionale, l’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, precisa che “già con nota dell’8 novembre l’Agenzia per l’Italia digitale ha comunicato l’esito positivo delle verifiche tecniche svolte dai propri uffici, confermando la coerenza del progetto presentato dalla Regione Basilicata con la Strategia nazionale ‘Crescita digitale’ e il Piano Triennale dell’Informatica della Pa”.

Parere positivo che, aggiunge Rosa, “dimostra che il progetto, redatto dall’ufficio Amministrazione digitale diretto da Nicola A. Coluzzi, è conforme alle linee strategiche nazionali e, quindi, diversamente da quanto affermato dal consigliere, non risulterà assolutamente obsoleto. Fermo restando che l’iniziativa del consigliere Leggieri è pienamente legittima e che lo stesso riceverà risposte ufficiali in Consiglio regionale. Tranquillizziamo, dunque, i lucani che non siamo di fronte a un’operazione che spreca 11 milioni di euro. Viceversa, l’investimento innalzerà lo stato tecnologico della Regione Basilicata a livello 4.0 con immediati riflessi anche sulle altre amministrazioni pubbliche, che potranno usufruire di infrastrutture tecnologiche avanzate e certificate”.