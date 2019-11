Il sindaco di Latronico Fausto De Maria ha postato via social la sua opinione circa la questione viabilità in Basilicata.

“Apprendo dai giornali delle proposte dei sindaci della Val D’Agri di collegamento della fondovalle dell’Agri all’A2 del Mediterraneo.

Una buona cosa!

Però rispetto ad arrivare 10 o 15 minuti prima sull’autostrada, la cosa più importante per le varie aree della Basilicata rimane sempre quella di collegarsi più velocemente con un’altra area della Basilicata.

Per questo motivo è necessario collegare le 4 strade a scorrimento veloce lungo proprio le valli dei principali fiumi (Bradano, Basento, Agri, Sinni) per unire la nostra Basilicata e toglierla dall’isolamento del suo entroterra.

La LAURIA-CANDELA era un ottimo progetto e purtroppo sarà rimasto chiuso in qualche cassetto perché negli ultimi anni nessuno ne parla più.

Almeno si potrebbe recuperare qualche tratto ipotizzato, anche modificandolo, per collegare qualcuna di queste strade a collegamento veloce.

Chiedete quando ci mette un cittadino ad andare da un paese della Sinnica ad uno della Val d’agri oppure ad andare a Potenza, per poi non parlare per arrivare a Melfi.

Uniamo la Basilicata e rendiamola più competitiva con un collegamento veloce da Sud a Nord, e così tanti comuni usciranno anche dall’isolamento!

Ognuno di noi su questo facesse sentire la propria voce!”