“L’impegno e il compito degli enti sub – regionali è strategico per il funzionamento della Regione Basilicata. Dovrete dimostrare non a me e neanche alla Giunta, ma ai lucani, che abbiamo scelto bene e che sarete in grado di mettere in campo servizi di alta qualità”.

Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha salutato in serata i vertici di alcuni enti sub – regionali nominati nei giorni scorsi.

“Il presidente Conte – ha aggiunto Bardi – ha avuto oggi parole di apprezzamento per il fervore che si registra in Basilicata in questi ultimi mesi. Lavorando a stretto contatto con gli assessori e con i dipartimenti regionali di riferimento – ha detto ancora Bardi- siete chiamati a dare il vostro contributo al processo di riorganizzazione della macchina regionale che stiamo attuando con grande tenacia. Con gli auguri di buon lavoro – ha concluso Bardi - vi giunga l’esortazione a dedicarvi, con il massimo impegno a questa nostra regione”.

Erano presenti all’incontro con il presidente Bardi: l’amministratore dell'Egrib - Canio Santarsiero, il direttore generale dell'Apt - Antonio Nicoletti, il direttore dell'Alsia - Aniello Crescenzi, il direttore dell'Ardsu - Rosanna Gruosso e il presidente del Comitato di coordinamento istituzionale delle Politiche del lavoro - Roberto Rivela.