Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha inviato un indirizzo di saluto al convegno "La comunicazione radiofonica al tempo dei social", organizzato

da Rai Com con il patrocinio della Regione Basilicata nel corso di HubArt, oggi a Matera.

Protagonisti della giornata, moderarata dal direttore della comunicazione di Rai Com - Fabrizio Casinelli, sono stati, tra gli altri, il conduttore Michele Mirabella e il saggista Enrico Menduni.

"Rai Com si sta spendendo con passione per valorizzare e promuovere il patrimonio artistico, culturale e turistico della Basilicata - ha scritto Bardi. Il tema di questa giornata - ha aggunto - é davvero affascinante perché parlare di comunicazione radiofonica al tempo dei social significa riconoscere il valore di un media come la radio, che, nonostante i profondi mutamenti sociali, è riuscito a rimanere “vivo” ad oltre cento anni dalla sua nascita e contro ogni previsione.

Ospitare a Matera una giornata di riflessione sulla radio di così alto livello - ha aggiunto Bardi - significa porre ancora una volta la Basilicata al centro di importanti eventi.

La radio ha dato tanto all’Italia accompagnandola in tutte le stagioni della sua storia. Dall’arrivo di una informazione obiettiva, quella della Rai, alla sentenza della Corte Costituzionale che, nel marzo del ’75, ha spalancato le porte alle radio libere.

La Rai -ha detto il presidente della Regione- ha saputo condividere lo spazio con le private, mantenendo intatto un proprio stile comunicativo e senza mai sovrapporsi. Penso anche alle radio che hanno condotto importanti battaglie politiche, dando voce ai cittadini attraverso il “filo diretto”.

La radio sui social - ha osservato Bardi - sarà sempre la radio. Sarà così perché il suo stile comunicativo, diretto e confidenziale, resta unico e col tempo si caratterizzerà sempre più.

Questa è la mia idea e la mia speranza per le scommesse comunicative della radio al tempo dei social. Sfide queste - ha concluso Bardi - che rappresentano una coinvolgente avventura che parte dal passato e mira dritto al futuro".