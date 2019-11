“Oggi in Commissione Ambiente a Montecitorio il vice ministro Vito Crimi ha avanzato l’ipotesi di estendere il bonus art, misura volte a tutelare i patrimoni colpiti da calamità naturali, anche a Venezia, dimenticandosi di Matera e della Basilicata più in generale.

Nelle stesse ore, il deputato lucano M5S Gianluca Rospi, dimenticandosi di essere al governo, esortava l’esecutivo a destare più attenzioni a Matera, così come fatto per Venezia.

Siamo all’assurdo, da un lato il rappresentante di Governo comunica la volontà di estendere codesti fondi alla sola Venezia, dall’altro, un parlamentare di maggioranza lo contraddice chiedendo più attenzioni per la città di Matera.

Conte faccia, almeno per una volta, l’avvocato degli italiani: rimetta il mandato, i danni causati dai suoi governi sono già fin troppi”.

Così Michele Casino, deputato di Forza Italia.