Dopo il successo del progetto WhatsLAT che ha visto oltre 1.000 cittadini iscritti, è stato attivato un nuovo canale di comunicazione attraverso l’app Telegram. Tale applicazione, open source e completamente gratuita, sta vivendo una fase di notevole crescita tra gli utenti, anche per le sue funzionalità innovative e semplici da utilizzare.

E’ possibile unirsi al canale Telegram del Comune di Latronico cercando @comunelatronico, dopo di che sarà sufficiente premere sul tasto ‘unisciti’ per diventarne membri e iniziare a ricevere direttamente sullo smartphone o sul proprio pc o tablet tutte le informazioni riguardanti il Comune di Latronico.

Tale canale sarà anche il mezzo con il quale fruire del progetto denominato "Albo POP" consistente in un sistema di notifica immediata delle pubblicazioni all'Albo Pretorio online e finalizzato a fornire uno strumento che consenta ai cittadini di essere avvisati in modo automatico e costante di ogni singola e nuova pubblicazione.

“Da anni lavoriamo sulla trasparenza amministrativa ponendo la massima attenzione possibile a rendere noti ed accessibili dati, documenti e quant'altro possa essere di interesse dei cittadini – commenta il Vicesindaco e promotore del progetto Vincenzo Castellano – oltre a rappresentare la volontà di essere realmente trasparenti e di non temere il controllo dei cittadini ed, anzi, incoraggiarlo!”.

Latronico è il primo ed unico Comune in Basilicata ad aver attivato tale iniziativa, completamente gratuita per l’Ente e per i cittadini.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale web comunale www.latronico.eu.