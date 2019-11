“Non c’è alcun dubbio che il progetto ‘Percorso di cittadinanza attiva 2019 - 2020’, di fatto una conferma dell’iniziativa messa in campo negli scorsi anni dalle Presidenze del Consiglio regionale a guida di centrosinistra, sia una buona azione che meritava di essere approvata”, così il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese (Italia Viva) che spiega: “E’ solo questo quello che io ho votato nella riunione dell’Ufficio di presidenza del 29 ottobre scorso così come si evince dalla delibera ufficiale della Regione del 29 ottobre 2019. Altra cosa invece è la determinazione dirigenziale del 7 novembre scorso con cui il dirigente della Struttura di Coordinamento Informazione comunicazione eventi, ha aperto l’Avviso di manifestazione di interesse per associazioni di promozione sociale e / o di volontariato per la singola iniziativa ‘Nuovi scenari professionali: costruire il futuro con le start up”. Il vicepresidente del Consiglio regionale Polese quindi aggiunge: “Non ero a conoscenza della delibera dirigenziale e né evidentemente delle modalità. Per questo motivo non mi può essere attribuita nessuna responsabilità né di natura politica e né amministrativa”. “Ritengo in ogni caso che un Avviso pubblico con finalità così positive doveva essere dotato di tempi di partecipazione più ampi”, conclude Polese.