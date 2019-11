La giunta regionale ha deliberato l’aumento delle risorse a disposizione per finanziare 11 proposte progettuali di imprese agricole ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi

Un incremento di dotazione pari a 6 milioni di euro relativo alla Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” è stato approvato - su proposta dell’assessore regionale alle Politiche agricole, Francesco Fanelli - dalla giunta regionale della Basilicata. I fondi, rientranti nel Programma di sviluppo rurale (Psr) Basilicata 2014-2020 saranno utilizzati per gli 11 progetti candidati all’avviso pubblico, ritenuti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi. La dotazione complessiva del bando, inizialmente di 10 milioni di euro sale quindi a 16 milioni. La prima parte delle risorse aveva permesso di finanziare “21 istanze con importo inferiore a 750 mila euro”. Delle 15 candidature ammesse con “importo superiore a 750 mila euro”, 4 erano state finanziate mentre 11 erano rimaste fuori per carenza di fondi “nonostante il livello qualitativo delle proposte fosse significativo”. “Per questo motivo - ha evidenziato l’assessore Fanelli - abbiamo ritenuto necessario incrementare la dotazione finanziaria del Bando Sottomisura 4.2 di ulteriori 6 milioni di euro. I vantaggi saranno notevoli - ha evidenziato l’esponente della giunta Bardi - perché le aziende produttrici destinatarie del contributo avranno la possibilità di trasformare e commercializzare le proprie produzioni primarie, incrementando il valore aggiunto e connettendosi con il sistema delle filiere regionali di recente costituzione”. Fanelli ha ricordato infine che l’obiettivo della Sottomisura 4.2 è quello di “potenziare la redditività delle aziende agricole promuovendo tecnologie innovative”.