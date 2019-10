“Si riapre lo scontro ed il confronto sul rinnovo delle concessioni dell'Eni in Basilicata. Va accolto e sostenuto l'appello dell'assessore Gianni Rosa che chiede una forte ed ampia mobilitazione sociale per sostenere il negoziato che la Regione e per essa il presidente Vito Bardi, si accinge a definire con l'Eni nel momento del rinnovo delle concessioni rilasciate venti anni fa”. Così l’ex parlamentare, Cosimo Latronico. “Continuo a ribadire che questo negoziato dovrebbe assumere la forma di 'una intesa istituzionale' coinvolgendo Regione, Eni e Governo nazionale per la portata strategica degli impianti minerari lucani e per il contributo che essi assicurano al fabbisogno energetico della intera nazione . A sessant'anni dai primi impegni dell'Eni di Mattei in Basilicata, che portarono in Val basento importanti investimenti industriali, a fronte dei 700 mila metri cubi di metano, che da Ferrandina andavano a Matera,Bari e Monopoli, risulta necessario negoziare un nuovo progetto di rilancio produttivo della Basilicata perché sia onorata, anche da parte dell'Eni, la sua vocazione originaria a collegare processi di estrazione mineraria ad un progetto di sviluppo della Regione. Anche per colmare le distrazioni e le omissioni di questi anni a cui allo sviluppo dei campi minerari non è corrisposto uno sviluppo complessivo delle regione con l'Eni in prima fila nella promozione progetti industriali avanzati. In questo scenario strategico per la Basilicata ed il Mezzogiorno - conclude Latronico - il Governo nazionale va chiamato ad assumersi per intero le sue responsabilità”.